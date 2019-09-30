Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Ласицкене с первой попытки взяла высоты 1,84, 1,89, 1,93, 1,96, 1,98, 2,00, 2,02 и 2,04. К высоте 2,04 в секторе остались только Ласицкене и украинка Ярослава Магучих, которая выступала уже в ранге рекордсменки мира среди юниоров. Преодолев 2,04 м, украинка по совету тренера отказалась от продолжения борьбы, так как уже дважды улучшила личное достижение.

Уже в ранге чемпионки мира Ласицкене продолжила соревнования, совершив три попытки на высоте 2,08, но все они оказались неудачными.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04.

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,04.

3. Вашти Каннингем (США) – 2,00.