Китаянка Гун Лицзяо стала двукратной чемпионкой мира в толкании ядра

Китайская легкоатлетка Гун Лицзяо завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2019 в Дохе (Катар) в толкании ядра.



В своей лучшей попытке она отправила снаряд на 19,55 м. Второе место заняла представительница Ямайки Дэнниел Томас-Додд, в заключительной попытке она показала результат 19,47 м. Замкнула тройку призёров Кристина Шваниц из Германии с результатом 19,17 м.



Гун выигрывает золотую медаль на втором чемпионате мира подряд.



В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (3–3–3), на третьем — Ямайка (2–3–0).



В активе сборной России, выступающей в нейтральном статусе, 2 золотые и 1 серебряная медаль. Золото выиграли прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами.