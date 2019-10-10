Австрийскому лыжнику грозит до 5 лет тюрьмы за применение допинга

Прокуратура города Инсбрук (Австрия) представила официальное обвинение лыжнику Доминику Бальдауфу. 27-летний австриец стал одним из спортсменов, пойманных полицией во время антидопингового рейда на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) в феврале 2019 года.



По информации Spox, Бальдауф обвиняется в крупном спортивном мошенничестве. За это правонарушение по австрийским законам предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет. Ранее схожие обвинения были предъявлены велогонщику Штефану Денифлю и лыжнику Максу Хауке.



Бальдауфа подозревают в применении кровяного допинга и гормонов роста в период с 2016 по 2019 год. Сообщается, что лыжник обманывал своих финансистов. Он незаконно получил пособия на сумму более € 50 тыс.

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