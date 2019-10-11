Директор по спорту ОКР пожелал удачи россиянам на Всемирных пляжных играх в Дохе

Директор по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин надеется, что олимпийская сборная России приложит максимум усилий для завоевания медалей на I Всемирных пляжных играх в Катаре. Соревнования пройдут в Дохе с 12 по 16 октября.

«Не секрет, что на всех комплексных олимпийских мероприятиях царит особая атмосфера. Показать на них высокие результаты с психологической точки зрения порой труднее, нежели на других международных стартах. Уверен, вы приложите максимум усилий, чтобы на аренах Дохи российский гимн звучал как можно чаще, а российский флаг поднимался как можно выше. По возвращении мы организуем вам самый тёплый приём, ведь в Москву вы приедете не только с ровным загаром, но и с уникальными медалями.

В заключение хочу напомнить, что, становясь членами олимпийской команды России, вы берёте на себя определённые обязательства перед страной. Не буду рассказывать, насколько напряжённая ситуация сложилась вокруг отечественного спорта. Международные организации, занимающиеся допинг-контролем, уделяют россиянам особое внимание. Призываю вас внимательно относиться к соблюдению антидопинговых правил», — цитирует Конокотина официальный сайт ОКР.

Россию в Катаре представят 55 спортсменов (29 мужчин и 26 женщин) в девяти видах спорта: триатлон-акватлон, баскетбол 3х3, скалолазание, кайтбординг, скейтбординг-парк, пляжный футбол, плавание на открытой воде, пляжный теннис и воднолыжный спорт.