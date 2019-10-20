Константинова: два старта прошли в каком-то тотальном стрессе и провале

Россиянка Станислава Константинова прокомментировала неудачное выступление на Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). Фигуристка заняла лишь 11-е место.
«Наверное, пыталась держать концентрацию до конца, немножко не хватило сил. Видимо, настраивалась, чтобы всё делать наотмашь. Сил не хватило, посыпались ошибки, вращение сорванное — это вообще какой-то нонсенс. Сегодня была настроена на чистый прокат, но, возможно, перенапряглась, перенервничала. Не хочется сейчас никаких оправданий искать, философствовать, просто нужно приехать домой и разобраться со всем, готовиться к следующему старту, выходить и всё делать.
Пока не могу назвать причину ошибок, но надеюсь, мне удастся её выявить. У меня есть пара дней, чтобы подумать над этим. Хотелось бы извиниться за такие прокаты. Это действительно совсем не мой уровень, совсем не мои баллы и совсем не моё место в таблице. Расстраиваться и посыпать голову пеплом времени нет.
Не могу сказать себе, что я молодец, потому что два старта прошли в каком-то тотальном стрессе и провале. Нужно собраться для начала, затем откатать как можно больше стартов разных — питерских, российских, каких-то зарубежных ещё, просто нарабатывать уверенность, соревновательный опыт и вылезать из этой ямы.
Два таких плохих старта сильно бьют по самооценке и репутации, поэтому нужно разбираться, чтобы дальше такого не было, работать на перспективу. Сейчас уже у меня есть то, что имею", — приводит слова Константиновой Sport24.
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