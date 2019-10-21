В 2020 году начнутся съёмки фильма о Вяльбе

В марте 2020 года в Магаданской области начнутся съёмки фильма о трёхкратной олимпийской чемпионке, 14-кратной чемпионке мира по лыжным гонкам Елене Вяльбе. Картина выйдет под названием «Белый снег», сообщается на официальном сайте правительства региона.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился со съёмочной группой. Режиссёром и сценаристом фильма будет Николай Хомерики.

«Это у нас был первый заезд на три дня, мы будем ещё часто приезжать, так как началась активная подготовка к съёмкам. Мы увидели много разных мест и сняли их. По возвращении в Москву будем отсматривать материал, развешивать по стенам фотографии поразительной магаданской природы и выбирать. Особенно понравились бухты Нюкля и Весёлая. С точки зрения вида на город очень понравился район метеостанции», — рассказал Хомерики.