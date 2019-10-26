Трусова стала третьей в короткой программе на Skate Сanada

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada завершились соревнования женщин в короткой программе.

Российская Александра Трусова успешно справилась с технической стороной программы, но получила не самые высокие оценки за компоненты и в итоге заняла третье место, уступив японке Рике Кихире и Ён Ю из Южной Кореи. Евгения Медведева допустила помарку при приземлении с двойного акселя и упала с тройного лутца. Серафима Саханович не избежала ошибок при исполнении каскада.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada

Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 81,35.

2. Ён Ю (Южная Корея) – 78,22

3. Александра Трусова (Россия) – 74,40.

4. Бради Теннелл (США) – 72,92.

5. Габриэль Дэйлман (Канада) — 63,94.

6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89.

7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63.