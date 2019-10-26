Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трусова стала третьей в короткой программе на Skate Сanada

Трусова стала третьей в короткой программе на Skate Сanada
Другие / Фигурное катание 0

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada завершились соревнования женщин в короткой программе.

Российская Александра Трусова успешно справилась с технической стороной программы, но получила не самые высокие оценки за компоненты и в итоге заняла третье место, уступив японке Рике Кихире и Ён Ю из Южной Кореи. Евгения Медведева допустила помарку при приземлении с двойного акселя и упала с тройного лутца. Серафима Саханович не избежала ошибок при исполнении каскада.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada
Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 81,35.
2. Ён Ю (Южная Корея) – 78,22
3. Александра Трусова (Россия) – 74,40.
4. Бради Теннелл (США) – 72,92.
5. Габриэль Дэйлман (Канада) — 63,94.
6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89.
7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 2-й этап, Келоуна, Канада
Женщины. Короткая программа
25 октября 2019, пятница. 22:38 МСК
Окончено
1
Рика Кихира
Япония
81.35
2
Ён Ю
Южная Корея
78.22
3
Александра Трусова
Россия
74.40
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019