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Зеленский сравнил Украину с попавшимся на допинге велогонщиком Армстронгом

Зеленский сравнил Украину с попавшимся на допинге велогонщиком Армстронгом
Другие / Велоспорт 0

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил развитие страны с карьерой семикратного победителя «Тур де Франс» Лэнса Армстронга, который поборол рак и вернулся в велогонки. Позже американец был уличён в применении допинга и пожизненно дисквалифицирован.

«Уныние или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой тёмной ночи непременно придёт рассвет», — написал Зеленский в «Твиттере».

Армстронг был лишён всех титулов «Тур де Франс» и пожизненно отстранён от спорта в 2012 году после того, как Международный союз велосипедистов ратифицировал санкции Антидопингового агентства США. Позже, в телевизионном интервью в январе 2013 года, американец признался в мошенничестве.

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