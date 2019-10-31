Борец Бекбулатов сменит спортивное гражданство, чтобы выступить на Олимпиаде

Российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов планирует сменить спортивное гражданство и выступать за команду Узбекистана. Решение спортсмена связано с желанием участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.



«Я планирую выступать за команду Узбекистана. Представители этой сборной обратились ко мне сразу после чемпионата мира в Казахстане. А окончательно всё стало известно несколько дней назад. Моё решение вызвано в первую очередь желанием выступить на Олимпийских играх в Токио, ведь это вершина для любого спортсмена. И доказать свою силу», — приводит слова Бекбулатова «Р-Спорт».

Бекбулатов — чемпион Европы 2017 года в весовой категории до 65 килограммов, на чемпионате Европы 2018 года он стал серебряным призёром.