Золотой прокат произвольной программы Косторной на Гран-при Франции. Видео

Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу на дебютном этапе Гран-при в Гренобле (Франция). В произвольной программе Косторная исполнила два тройных акселя — первый в каскаде с двойным тулупом и второй сольный. За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла, улучшив почти на 2 балла личный рекорд. При этом, оценив технику россиянки в 88,38 балла, судьи поскупились на компоненты: 71,07 и единственная «девятка» за представление программы.

Напомним, Косторная выиграла также короткую программу, впервые исполнив в ней тройной аксель. Ранее ученица Этери Тутберидзе исполняла этот элемент только в произвольном прокате.

Видео произвольной программы Алёны Косторной доступно на сайте Первого канала.