Россиянки завоевали три медали этапа Кубка мира по велотреку в Глазго

Россиянки Анастасия Чулкова и Диана Климова стали призёрами в скрэтче на 10 км на втором этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который продолжается в Глазго (Великобритания). Победу одержала представительница Польши Каролина Карасевич.

Накануне победу в командном спринте одержали россиянки Дарья Шмелёва и Екатерина Роговая. Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Александр Шарапов в том же виде программы стали пятыми.

Велотрек. Кубок мира. Второй этап. Глазго, Великобритания

Женщины. Скрэтч

1. Каролина Карасевич (Польша).

2. Анастасия Чулкова (Россия).

3. Диана Климова (Россия).

Командный спринт

1. Россия – 32,789.

2. Китай – 32,792

3. «Эрдгаз 2012» – 32,953.



Мужчины. Командный спринт

1. Нидерланды – 42,163.

2. Великобритания – 43,515.

3. Франция – 42,813…

5. Россия – 43,307.