Грищук вышел в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге

В четвертьфинале этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге состоялись вторые партии в классические шахматы. По их итогам стали известны три полуфиналиста.
Один из них — россиянин Александр Грищук, который после ничьей в первой партии нанёс поражение чеху Давиду Наваре и выиграл со счётом 1,5:0,5. Соперником Грищука в поединке за выход в финал станет француз Максим Вашье-Лаграв, обыгравший болгарина Веселина Топалова – 1,5:0,5. Вашье-Лаграв выиграл первую партию, вторая завершилась вничью.
Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда по сумме двух партий в классические шахматы обыграл китайца Юй Янъи – 1,5:0,5.
И только в одной паре завтра, 10 ноября, будет сыгран тай-брейк. Полуфиналиста, которому предстоит сыграть с Дудой, определят в дерби россияне Даниил Дубов и Пётр Свидлер, дважды сыгравшие вничью.
- 9 ноября 2019
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