Карякин уступил Ароняну на тай-брейке за победу на Grand Chess Tour в Румынии

В Бухаресте (Румыния) завершился супертурнир Superbet Rapid & Blitz — шестой этап Grand Chess Tour.
Лучший результат в блиц-турнире показали Ле Куанг Льем из Вьетнама и россиянин Сергей Карякин, набравшие по 11 очков из 18. Карякину этот результат позволил разделить первое место в общем зачёте рапида и блица с армянином Левоном Ароняном, оба набрали по 20 очков.
Чтобы определить сильнейшего, между гроссмейстерами Карякиным и Ароняном был проведён тай-брейк. Представитель Армении выиграл этот дополнительный матч со счётом 1,5-0,5 и стал победителем шестого этапа Grand Chess Tour.
Ещё один российский участник Владислав Артемьев, набрав 10 очков, поделил пятое место в блице с Ароняном. В общем зачёте Артемьев также поделил пятую позицию – с украинцем Антоном Коробовым и голландцем Анишем Гири.
Следующий этап соревнований пройдет в Калькутте (Индия) с 22 по 26 ноября.
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