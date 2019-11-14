Экс-тренера эстонских лыжников приговорили к условному сроку за допинг

В Таллине вынесен приговор в отношении бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавера. Специалиста признали виновным в склонении спортсменов к употреблению допинга. Алавера приговорили к условному сроку на 12 месяцев, сообщает пресс-служба суда.
Тренеру также был назначен испытательный срок в полтора года. Кроме того он должен будет выплатить штраф в размере € 810, чтобы покрыть судебные издержки.
Судья посчитал, что Алавер склонил нескольких спортсменов к использованию кровяного допинга. Дело тренера возникло на основании расследования следственных органов Германии и Австрии. В конце февраля 2019 года они провели антидопинговый рейд во время чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). В числе задержанных были и два эстонских лыжника — Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярва. Они рассказали, что Алавер свёл их с немецким врачом Марком Шмидтом, которого подозревают в оказании помощи спортсменам в приёме допинга.
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