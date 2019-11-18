Российский лыжник Мальцев: в команде меня называли Макгрегором

Российский лыжник Артём Мальцев рассказал, почему не хочет быть настоящим спринтером, а также прокомментировал сходство с бойцом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
«Подготовка к сезону прошла хорошо. Всё, что было запланировано, я выполнил. Ставлю перед собой задачу в новом сезоне больше бегать дистанционные гонки. В прошлом году, кроме эстафеты, ни одну дистанцию мне не доверили. Сейчас хочется проявить себя, в первую очередь, в коньковых «разделках», масс-стартах, скиатлоне. Ну и, конечно, попасть на «Тур де Ски».
Я никогда не был по-настоящему спринтером. В том сезоне просто так получилось, что мне доставались одни спринты. А так, я дистанционщик и, бывало, выигрывал даже марафоны.
В прошлом году меня называли Макгрегором. Мы вообще в команде любим ММА, особенно Сергей Устюгов увлекается. По вечерам, бывает, смотрим какие-то бои в Youtube, потом обсуждаем. А так, у меня с детства кличка Малец. Когда обращаются по имени, я даже не сразу реагирую. Думаю, ё-моё, это ж меня Артём зовут!", — приводит слова Мальцева «Команда России».
Запись доступна на странице Мальцева в «Инстаграме».
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