Тренер сборной России оценил состояние Большунова и Непряевой перед стартом КМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии лидеров национальной команды Александра Большунова и Натальи Непряевой перед стартом Кубка мира.
«Несколько незапланированное увеличение сбора в финском Муонио произошло у Саши Большунова, поскольку после болезни в Оберхофе он вынужден был начать сбор пораньше, с 27 октября. Болезнь прошла, на сегодняшний день он проделал очень большой объём работы. У него превышение объёма где-то в пределах 400 километров, поэтому сейчас наступила некая усталость, которая бывает обычно по окончании сбора. Ведём сейчас коррекционные тренировки, Саша должен восстановиться.
Я не склонен делать выводы по гонкам в Муонио, поскольку там не было конкуренции. Я вижу, что Непряева ещё не вышла на свои оптимальные кондиции. Будем работать дальше», — цитирует Бородавко РИА «Новости».
Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдёт в Руке (Финляндия) с 29 ноября по 1 декабря.
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