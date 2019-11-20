Вяльбе — об Устюгове: Сергей решил проблемы со здоровьем, он в хороших кондициях
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала физическое состояние одного из лидеров российской сборной Сергея Устюгова.
«Слава богу, Сергей решил проблемы со здоровьем. Он в хороших кондициях, скоро мы это увидим», — цитирует Вяльбе Eurosport.
Рассказала Елена и о своём отношении к новому для лыжных гонок формату соревнований «суперспринту» (соревнования среди лыжников в скоростном преодолении стометровой дистанции. — Прим. «Чемпионата»).
«Посмотрим, что за суперспринт получится. Пока рано говорить, кто может поучаствовать. Если не будут задействованы в этапах Кубка мира – конечно, пробегут».
Напомним, Кубок мира по лыжным гонкам сезоне-2019/20 стартует 29 ноября.
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