Сундбю: Большунов живёт в Сибири и тренируется один
Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал, какие ощущения у него остались от подготовки к сезону. Ранее 35-летний спортсмен досрочно завершил сбор в Тронхейме из-за плохой формы и стал работать самостоятельно.
«Подготовка не получилась оптимальной, но я сам пошёл на это. Мне всё понравилось. Будет интересно узнать, к чему это приведёт. Дидрик Тёнсет всю жизнь тренируется один в Тронхейме. Или Александр Большунов, который живёт в Сибири и тренируется один. Мне интересно посмотреть, на что я способен», — приводит слова Сундбю NRK.
В октябре норвежец сообщил, что может завершить карьеру после чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).
«Я упёрся в стену». Сундбю признал, что находится в кризисе
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