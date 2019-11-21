Сундбю: Большунов живёт в Сибири и тренируется один

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал, какие ощущения у него остались от подготовки к сезону. Ранее 35-летний спортсмен досрочно завершил сбор в Тронхейме из-за плохой формы и стал работать самостоятельно.

«Подготовка не получилась оптимальной, но я сам пошёл на это. Мне всё понравилось. Будет интересно узнать, к чему это приведёт. Дидрик Тёнсет всю жизнь тренируется один в Тронхейме. Или Александр Большунов, который живёт в Сибири и тренируется один. Мне интересно посмотреть, на что я способен», — приводит слова Сундбю NRK.

В октябре норвежец сообщил, что может завершить карьеру после чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).