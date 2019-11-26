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Губерниев отреагировал на трансляцию лыжного Кубка мира Первым каналом

Губерниев отреагировал на трансляцию лыжного Кубка мира Первым каналом
Другие / Лыжный спорт 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что в сезоне-2019/20 некоторые гонки Кубка мира по лыжному спорту покажет Первый канал.

«Отличные новости, ребята! В грядущем зимнем сезоне лыжные гонки покажут коллеги с Первого канала. Целых 15 гонок Кубка мира из 70! Но болельщики и особенно спортсмены нашей сборной не должны унывать. Чемпионат мира пройдёт только через год в Германии. Права на него у «Матч ТВ», я поеду комментировать, устрою шоу, проведаю лыжников в номерах, расскажу массу интересных подробностей. Спорт — это индустрия развлечений для людей! В биатлоне это давно поняли», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам в эфире Первого канала
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