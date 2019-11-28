Крамер: норвежским лыжникам нужно опасаться российских парней

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о настрое подопечных на сезон-2019/20.

«Конечно, норвежцам нужно опасаться наших парней. Наша команда мотивирована. Спортсмены и вся команда знают, что победить Норвегию возможно. Может быть, мы чаще будем видеть то, что произошло в Хольменколлене», — приводит слова Крамера NRK.

В марте российские лыжники заняли первые четыре места на королевском марафоне в Хольменколлене. Победу одержал Александр Большунов, в призовую тройку вошли Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков. Четвёртым стал Илья Семиков.

В программу первого этапа Кубка мира, который пройдёт в Руке 29 ноября — 1 декабря, вошёл спринт, а также гонка классическим стилем и пасьют.

Крамер: мы постарались объяснить российским лыжникам командную тактику норвежцев