Йохауг: у Карлссон есть преимущество передо мной в спринте
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг поделилась ожиданиями от противостояния с чемпионкой мира шведкой Фридой Карлссон на первом этапе Кубка мира, который стартует в Руке (Финляндия) завтра, 29 ноября.
«Думаю, она может выступить очень хорошо. Фрида сильна в спринте, а в минувший уик-энд хорошо проявила себя в дистанционных гонках. Она может бороться за победу, это ей по силам.
У неё есть преимущество передо мной в спринте. Мы никогда не соперничали с ней в этой дисциплине, но я видела, насколько быстра она может быть», — приводит слова Йохауг Expressen.
На своём первом взрослом чемпионате мира 2019 года Фрида в 19 лет завоевала золото, серебро и бронзу.
Йохауг: не стоит ждать, что Карлссон будет выигрывать каждую гонку
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