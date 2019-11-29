Большунов отреагировал на слова Иверсена об «особом отношении»

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов на пресс-конференции перед стартом Кубка мира оценил слова двукратного чемпиона мира норвежца Эмиля Иверсена, который заявил, что хочет особого отношения тренеров к себе и желает сам выбирать, где стартовать.

«Особое отношение? Не думаю, что мне этого хотелось бы. Наоборот, я злюсь, когда тренеры не ставят меня на гонки. Я всё время хочу соревноваться», — приводит слова Большунова NRK.

Сегодня, 29 ноября, в Руке (Финляндия) стартует первый этап Кубка мира. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки у женщин и мужчин. В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.

Норвежский лыжник Иверсен: я заслуживаю особого отношения к себе