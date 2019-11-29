Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

В своём четвертьфинале она заняла третье место с результатом 3.06,70 и попала в полуфинал в статусе лаки-лузера. Напрямую из четвёртого четвертьфинала дальше прошли шведка Йонна Сундлинг (3.05,68) и словенка Анамария Лампич (3.06,40).

Россиянки Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Ольга Царёва, Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева и Диана Головань не смогли преодолеть квалификацию. Награды в спринте будут разыграны сегодня, 29 ноября.

В программу стартового этапа Кубка мира также вошли гонки классическим стилем и пасьют.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
29 ноября 2019, пятница. 14:30 МСК
Окончено
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019