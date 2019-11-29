Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

В своём четвертьфинале она заняла третье место с результатом 3.06,70 и попала в полуфинал в статусе лаки-лузера. Напрямую из четвёртого четвертьфинала дальше прошли шведка Йонна Сундлинг (3.05,68) и словенка Анамария Лампич (3.06,40).



Россиянки Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Ольга Царёва, Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева и Диана Головань не смогли преодолеть квалификацию. Награды в спринте будут разыграны сегодня, 29 ноября.



В программу стартового этапа Кубка мира также вошли гонки классическим стилем и пасьют.