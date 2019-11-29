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Большунов остался без медали в спринте на этапе Кубка мира в Руке

Большунов остался без медали в спринте на этапе Кубка мира в Руке
Другие / Лыжный спорт 0

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, российский лыжник Александр Большунов занял четвёртое место в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В финале он продемонстрировал результат 2.44,71.

Победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо (2.39,47). Второе место занял его соотечественник Пол Голдберг (2.43,64). Третьим стал француз Ришар Жуве (2.44,09).

На стадии четвертьфинала из борьбы выбыли Артём Мальцев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов, получивший дисквалификацию за фальстарт. Илья Семиков дошёл до полуфинала.

В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
29 ноября 2019, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:39.47
2
Пол Голдберг
Норвегия
+4.1
3
Ришар Жуве
Франция
+4.6
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