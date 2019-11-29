Клебо установил рекорд Кубка мира

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, ставший победителем спринта классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), установил рекорд, сообщается в «твиттере» Gracenote Gold. Он одержал 17-ю победу в спринте на этапах Кубка мира, превзойдя достижение шведа Эмиля Йонссона (16).

Клебо победил с результатом 2.39,47. Второе место занял его соотечественник Пол Голдберг (2.43,64). Третьим стал француз Ришар Жуве (2.44,09).

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, российский лыжник Александр Большунов продемонстрировал четвёртый результат (2.44,71).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке завершится 1 декабря.