Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Клебо установил рекорд Кубка мира

Клебо установил рекорд Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, ставший победителем спринта классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), установил рекорд, сообщается в «твиттере» Gracenote Gold. Он одержал 17-ю победу в спринте на этапах Кубка мира, превзойдя достижение шведа Эмиля Йонссона (16).

Клебо победил с результатом 2.39,47. Второе место занял его соотечественник Пол Голдберг (2.43,64). Третьим стал француз Ришар Жуве (2.44,09).

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, российский лыжник Александр Большунов продемонстрировал четвёртый результат (2.44,71).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке завершится 1 декабря.

Большунов остался без медали в спринте на этапе Кубка мира в Руке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019