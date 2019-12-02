Шведские лыжницы высмеяли беби-бум в российской сборной

В женской сборной Швеции по лыжным гонкам с недоумением отнеслись к беби-буму в российской команде.

Как стало известно, по окончании прошлого сезона президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе собрала команду, сказав лыжницам, что сезон без главных стартов и сейчас самое время, чтобы родить ребёнка. Её послушались сразу четыре лыжницы — Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева и Татьяна Алёшина.

«В России другая культура. Я бы никогда такого не сказала, да и девушки не станут такое слушать. Но Елена — из старой советской культуры, и, кажется, она привнесла это в команду. Например, когда мы сегодня завтракали, у русских была совместная утренняя гимнастика. Так мы тоже не сделаем», — приводит слова менеджера шведской сборной Карин Эрссон Expressen.



Не понимает соперниц из России и шведская лыжница Шарлотт Калла.

«Это не по-шведски. Конечно, многие хотят в будущем создать семью и родить ребёнка. Но совмещать это с соревновательным графиком… Сначала всё должно встать на свои места», — сказала Калла.