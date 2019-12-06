Бутырская оценила шансы россиянок в финале Гран-при по фигурному катанию

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления россиянок в финале Гран-при в Турине (Италия). Россию на этих соревнованиях представят Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Алина Загитова.

«Очень сложно назвать главную фаворитку. Девочки не соревновались друг с другом на этапах, у всех свои плюсы. Но по сегодняшнему катанию мне очень нравится Косторная. Я не могу ни к чему придраться: катание, прыжки — особенно тройной аксель. Она смотрится потрясающе.

Но у Саши Трусовой есть четверной прыжок. Она получает много очков за эти прыжки, поэтому с ней тяжело бороться. Кто чище, тот и будет побеждать. Алина Загитова в последнем катании совершила ошибку. Сейчас у неё большой отрыв от остальных девчонок по сумме баллов, не хватает ей элементов.

В женском одиночном катании скоро будет очень серьёзный прорыв. Без четверных прыжков скоро в женском катании будет делать нечего. Либо надо будет их учить и вставлять прыжки в программу, либо не кататься вообще. У нас хорошие шансы на полностью российский пьедестал. Надо постараться, чтобы так и было. Наших девочек и так все знают, но перед чемпионатом мира полностью российский пьедестал будет хорошим подспорьем. Желаю девочкам удачи, чтобы был хороший лёд. Уверена, всё будет хорошо», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 6 декабря, фигуристки представят короткую программу.

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