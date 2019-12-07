Клебо обвинил в подлости Холунна, ушедшего в отрыв в скиатлоне

Действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо разочарован результатами скиатлона на втором этапе соревнований в Лиллехаммере, Норвегия. Клебо прозевал рывок Ханса Кристера Холунна, разорвавшего пелотон и ушедшего в отрыв незадолго до финиша гонки, когда лыжники шли свободным стилем.
«Чувствовал себя очень хорошо. То, что сделал Холунн, немного подло – я надеялся быть выше. Холунд пошёл туда, где должен был быть я», — приводит слова Клебо VG.
В итоге поддержать рывок Холунна смогли только россиянин Александр Большунов, ставший победителем гонки, и норвежец Эмиль Иверсон, выигравший бронзу. Клебо довольствовался тем, что стал лучшим из остальных, опередив в том числе товарищей по команде — Мартина Йонсруда Сундбю и Шюра Рете.
- 7 декабря 2019
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