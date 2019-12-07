Бородавко — о Непряевой: проблемы налицо, знаем над чем работать
Тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат Натальи Непряевой в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Норвегия. 24-летняя уроженка Твери финишировала 11-й.
«Проблемы налицо, знаем над чем работать. Какие проблемы? А это только для служебного пользования, скажем так», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».
Победу в гонке праздновала хозяйка соревнований Терезе Йохауг. Второй к финишу пришла представительница США Джессика Диггинс, третьей — ещё одна норвежка, Хейди Венг.
В общем зачёте Кубка мира Непряева идёт восьмой, уступая лидирующей Йохауг 286 очков. Уже завтра, 8 декабря, на этапе Кубка мира в Лиллехаммере состоится женская эстафетная гонка.
Йохауг выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Непряева — 11-я
- 7 декабря 2019
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