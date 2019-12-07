Бородавко — о Непряевой: проблемы налицо, знаем над чем работать

Тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат Натальи Непряевой в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Норвегия. 24-летняя уроженка Твери финишировала 11-й.



«Проблемы налицо, знаем над чем работать. Какие проблемы? А это только для служебного пользования, скажем так», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».



Победу в гонке праздновала хозяйка соревнований Терезе Йохауг. Второй к финишу пришла представительница США Джессика Диггинс, третьей — ещё одна норвежка, Хейди Венг.

В общем зачёте Кубка мира Непряева идёт восьмой, уступая лидирующей Йохауг 286 очков. Уже завтра, 8 декабря, на этапе Кубка мира в Лиллехаммере состоится женская эстафетная гонка.