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Лыжник Бессмертных: спорт превращается в соревнование «кто чище и грязнее»

Лыжник Бессмертных: спорт превращается в соревнование «кто чище и грязнее»
Другие / Лыжный спорт 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафете Александр Бессмертных прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года.

«В решении ВАДА ничего нового для себя не открыл, вся эта история для меня началась с Игр-2018, куда меня не пригласили. Да, есть жёсткое решение ВАДА, но всё только начинается. Впереди заседания Международного олимпийского комитета, хочу надеяться, что что-то ещё поменяется в лучшую сторону для нас. А вообще удручает, что спорт превращается не в соревнование, кто быстрее и сильнее, а кто чище и грязнее. Нужно тратить время и нервы на то, чтобы доказать, что ты чистый.

У нашей сборной есть опыт выступления на Играх в нейтральном статусе. В Пхёнчхане она выиграла много медалей, и все понимали, что это медали российские. Так что буду тренироваться, готовиться», — приводит слова Бессмертных «Подмосковье сегодня».

Напомним, российская сторона была наказана за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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