Вяльбе отреагировала на высмеивание иностранцами беби-бума в сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала шутливые высказывания иностранных спортсменов о беби-буме в российской команде.

Ранее Вяльбе сказала лыжницам, что нынешний сезон пройдёт без главных стартов и поэтому для них настало хорошее время, чтобы родить ребёнка. Главу ФЛГР послушались сразу четыре лыжницы — Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева и Татьяна Алёшина.

«Шведские и норвежские медиа некрасиво обыгрывают ситуацию с девчонками, не знаю, что уж они надумали, почему я резко отпустила всех в декрет – для меня этот год на самом деле самый удачный, чтобы стать мамой, вернуться безболезненно и дальше показывать спортивные результаты. Они все вышли замуж, возраст самый подходящий, чтобы рожать детей, а не потом мучиться в 40», — приводит слова Вяльбе Eurosport.

Вяльбе: мужики не могут тренироваться с Большуновым