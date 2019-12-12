Тренер рассказал, как изменился Устюгов после решения исполкома ВАДА по России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что решение ВАДА об отстранении России от участия в крупных турнирах на четыре года влияет в первую очередь на невиновных спортсменов.

«Я очень расстроен из-за этого решения, потому что именно спортсмены в данной ситуации пострадали больше всех. Отстранение касается прежде всего их, а не тех, кто сидит в офисе. Если кто-то из офисных сотрудников передал что-то с опозданием или что-то изменил, что могут в этой ситуации сделать спортсмены? Это настоящее безумие.

Это сильно влияет на тех, кто давно в сборной. Сейчас Устюгов находится в совсем другом настроении, нежели несколько дней назад в Лиллехаммере. Там он был счастлив и весел. Теперь это уже не тот Сергей. Тяжело видеть это. Всё это очень сложно», — приводит слова Крамера NRK.

Также Крамер прокомментировал слова главы Федерации лыжного спорта Норвегии Эрика Рёсте, который призвал не допускать российских спортсменов не только на чемпионаты мира, но и на этапы Кубка планеты.

«У нас есть лыжники, которые никак не связаны с нарушением антидопинговых правил. Сергей Устюгов и Глеб Ретивых не были приглашены на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. Но до сих пор нам никто не объяснил почему, чтобы всем стало ясно, что происходит. Никто не может быть дисквалифицирован без причины. Поэтому я не могу согласиться с Рёсте», — сказал Крамер.