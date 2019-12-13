Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.

9 декабря исполком агентства единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Рёсте поддержал решение, но при этом заявил, что считает Кубок мира столь же важным турниром, как и чемпионат мира, в связи с чем призвал распространить дисквалификацию российских спортсменов и на кубковые соревнования.

Позднее Рёсте позвонил президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе и тренеру сборной России Маркусу Крамеру и лично принёс извинения за свои высказывания.

«Да, да, он извинился», — приводит слова Вяльбе TV2.

Вяльбе: нам до норвежцев очень далеко