Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Другие / Лыжный спорт 0

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.

9 декабря исполком агентства единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Рёсте поддержал решение, но при этом заявил, что считает Кубок мира столь же важным турниром, как и чемпионат мира, в связи с чем призвал распространить дисквалификацию российских спортсменов и на кубковые соревнования.

Позднее Рёсте позвонил президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе и тренеру сборной России Маркусу Крамеру и лично принёс извинения за свои высказывания.

«Да, да, он извинился», — приводит слова Вяльбе TV2.

Вяльбе: нам до норвежцев очень далеко
Вяльбе: мужики не могут тренироваться с Большуновым
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019