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Вяльбе: мы не обманываем. И в Сочи не обманывали!

Вяльбе: мы не обманываем. И в Сочи не обманывали!
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как отреагировала на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Я думала, что мы уже всё начали с чистого листа. Что я говорю лыжникам? Воспринимайте ситуацию спокойно, продолжайте готовиться и показывайте серьёзные результаты. Мы не обманываем. И в Сочи не обманывали!» — приводит слова Вяльбе TV2.

Ранее президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить российских спортсменов от участия в Кубке мира после решения ВАДА. Следующий этап Кубка мира стартует в Давое завтра, 14 декабря.

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