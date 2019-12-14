Клебо стал первым лыжником, выигравшим пять спринтов подряд на Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал первым гонщиком, выигравшим пять последовательных спринтерских стартов Кубка мира.

В конце сезона-2018/19 Клебо выиграл спринтерские гонки на этапах Кубка мира в Драммене (Норвегия), Фалуне (Швеция) и Квебеке (Канада). В Драммене лыжники бежали классическим стилем, в Фалуне и Квебеке — свободным. В текущем сезоне Клебо первенствовал в классическом спринте на этапе в Руке (Финляндия), а также выиграл в Давосе (Швейцария).

На финише спринта свободным стилем в Давосе действующий обладатель Кубка мира всего на 0,05 секунды опередил француза Люка Шанава. Бронзовым призёром стал норвежец Ховард Солос Тёугбёль. Единственный вышедший в финал россиянин, Глеб Ретивых, финишировал пятым.