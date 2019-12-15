Клебо — об отказе от участия в «разделке»: не смотрю на Большунова и Иверсена

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонка Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал отказ от участия в заключительной гонке третьего этапа КМ в Давосе, Швейцария. 23-летний спортсмен не будет стартовать в индивидуальной гонке.



«У меня отличные спарринг-партнёры. Они, учитывая нагрузку, отлично меня знают. Говорю о дедушке и папе, с которыми в первую очередь советуюсь по поводу участия в гонках. Другие мнения для принятия решения мне не нужны.



Соперничество с Большуновым и Иверсеном? Будет неправильно, если начну обращать внимание на других спортсменов. Сейчас мне нужно сосредоточиться на приоритетных вещах — подготовке к Тур де Ски.



Нужно здраво подходить к вопросу. Сколько бы очков я получил в гонке на 15 километров? Да, это искушало меня, могло бы быть весело, но я подхожу к вопросу с умом», — цитирует Клебо NRK.

Клебо досрочно завершил этап Кубка мира в Давосе