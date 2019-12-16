«Пусть едет домой». В сборной Норвегии по лыжам травят чемпиона мира

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен предположил, что его партнёру по команде двукратному чемпиону мира Финну Хогену Крогу стоит сделать перерыв в выступлениях после слабого начала сезона.
«Начало сезона у Финна получилось ужасным. Пусть едет домой и поймёт, что с ним не так. Нет смысла участвовать в соревнованиях в такой форме. Ему нужно найти искру. Нужно ли для этого больше или меньше тренироваться, я не знаю. Но он сам не свой. Когда он на трассе, я его не узнаю.
Меня это удивляет. Я видел его летом и осенью, поэтому ждал от него большего, чем то, что он показал в первых гонках", — приводит слова Иверсена NRK.
Тренер спринтерской группы сборной Норвегии Арильд Монсен также недоволен выступлением Крога: «Это было слабо и очень плохо».
На прошедшем в Давосе этапе Кубка мира Крог занял лишь 57-е место в квалификации спринта.
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