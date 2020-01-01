Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Устюгов — 2-й

На многодневке «Тур де Ски» завершился очередной этап. Победителем гонки преследования стал российский лыжник Александр Большунов, который стартовал третьим. Сергей Устюгов, начинавший гонку первым, занял второе место. Он уступил победителю 13,7 секунды. Тройку лучших замкнул финский лыжник Ийво Нисканен.

Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Мужчины. Гонка преследования

1. Александр Большунов (Россия) — 38:14.9

2. Сергей Устюгов (Россия) — + 13,7

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 24,8

4. Артём Мальцев (Россия) — +29,2

5. Калле Хальфварссон (Швеция) — +29,6…

9. Иван Якимушкин (Россия) — + 55,9

10. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — + 57,2…

17. Андрей Мельниченко (Россия) — + 1.16,8

18. Денис Спицов (Россия) — + 2.13,3.