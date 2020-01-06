Йохауг покорила финальную гору «Тур де Ски» быстрее Хальфварссона и Манифика
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, ставшая победительницей «Тур де Ски», покорила финальную гору за 16 минут и 28 секунд. Это оказалось лучше результатов ряда известных мужчин-лыжников.
Трёхкратный призёр чемпионатов мира швед Калле Хальфварссон покорил вершину за 16 минут 30 секунд, британец Эндрю Масгрейв — за 17.10, трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира француз Морис Манифика — за 17.24.
Тренер сборной Норвегии Гейр Эндре Рогн так оценил выступление Йохауг: «Мы увидели то, что и так часто видим на тренировках. Её выступление нас не удивило, но стало очень приятным. Она невероятная сильна в этом. Терезе здорово покорила гору».
Эстберг: я не знаю, из чего сделана Йохауг
Йохауг: эксперты говорили, что «Тур де Ски» мне не подходит
Читайте также
- 6 января 2020
-
13:22
-
12:53
-
12:47
-
12:08
-
11:54
-
11:01
-
10:47
-
10:12
-
09:59
-
09:41
-
09:34
-
09:25
-
00:02
- 5 января 2020
-
23:16
-
22:57
-
21:51
-
21:40
-
21:09
-
20:45
-
20:31
-
20:14
-
19:55
-
19:48
-
19:32
-
19:13
-
18:56
-
18:19
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:23
-
16:48
-
16:22
-
16:00
-
15:53
Партнерский контент