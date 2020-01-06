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Йохауг покорила финальную гору «Тур де Ски» быстрее Хальфварссона и Манифика

Йохауг покорила финальную гору «Тур де Ски» быстрее Хальфварссона и Манифика
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, ставшая победительницей «Тур де Ски», покорила финальную гору за 16 минут и 28 секунд. Это оказалось лучше результатов ряда известных мужчин-лыжников.

Трёхкратный призёр чемпионатов мира швед Калле Хальфварссон покорил вершину за 16 минут 30 секунд, британец Эндрю Масгрейв — за 17.10, трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира француз Морис Манифика — за 17.24.

Тренер сборной Норвегии Гейр Эндре Рогн так оценил выступление Йохауг: «Мы увидели то, что и так часто видим на тренировках. Её выступление нас не удивило, но стало очень приятным. Она невероятная сильна в этом. Терезе здорово покорила гору».

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