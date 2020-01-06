Британский лыжник Масгрейв: мне не стыдно, что Йохауг была быстрее меня

Британский лыжник Эндрю Масгрейв прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, ставшая победительницей «Тур де Ски», покорила финальную гору быстрее него. Терезе справилась с задачей за 16 минут и 28 секунд. Результат британца — 17.10.

«Она меня просто сокрушила. Но это не стало сюрпризом. Знаю, что раньше я двигался быстрее. Но надо признать: я видел по телевизору, что Терезе шла очень быстро. Просто потрясающе, как она двигается. Мне не стыдно. Я просто ей завидую», — приводит слова Масгрейва Dagbladet.

В общем зачёте Йохауг опередила ближайшую преследовательницу — россиянку Наталью Непряеву — на 1 минуту и 11 секунд. В мужских соревнованиях победил россиянин Александр Большунов, Масгрейв стал 32-м.