Британский лыжник Масгрейв: мне не стыдно, что Йохауг была быстрее меня

Британский лыжник Эндрю Масгрейв прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, ставшая победительницей «Тур де Ски», покорила финальную гору быстрее него. Терезе справилась с задачей за 16 минут и 28 секунд. Результат британца — 17.10.
«Она меня просто сокрушила. Но это не стало сюрпризом. Знаю, что раньше я двигался быстрее. Но надо признать: я видел по телевизору, что Терезе шла очень быстро. Просто потрясающе, как она двигается. Мне не стыдно. Я просто ей завидую», — приводит слова Масгрейва Dagbladet.
В общем зачёте Йохауг опередила ближайшую преследовательницу — россиянку Наталью Непряеву — на 1 минуту и 11 секунд. В мужских соревнованиях победил россиянин Александр Большунов, Масгрейв стал 32-м.
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