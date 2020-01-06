Тренер сборной Тюменской области: в споре Большунова и Устюгова я ставил на Сергея

Главный тренер сборной Тюменской области по лыжным гонкам Андрей Иванов подвёл итоги многодневки «Тур де Ски». Победу в общем зачёте одержал россиянин Александр Большунов. Второе место занял его соотечественник Сергей Устюгов.

В заключительной гонке Большунов стал лучшим из россиян, заняв третье место, четвёртый результат продемонстрировал Денис Спицов.

«Вообще, я был уверен, что Спицов в состоянии бороться за медали в этой гонке. Он в итоге стал четвёртым, сделал больше акцент на помощь партнёрам. А в споре Александра и Сергея я ставил больше на Устюгова. Но Большунов провёл хорошую работу над ошибками, если вспомнить прошлый «Тур де Ски», где намного мощнее смотрелся как раз югорчанин.

Глеб Ретивых пошёл вперёд на первых километрах, чтобы задать темп. Держаться в пелотоне всегда легче. Наши лидеры шли за ним в нужном темпе, но сами не тащили гонку. Свою задачу затем выполнил Денис. Поддержал ребят в нужный момент. Вообще, вся команда стремилась помочь лидерам, это факт. Парни – молодцы", — цитирует Иванова «Тюменская арена».

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