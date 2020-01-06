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Олимпийский чемпион объяснил, за счёт чего Большунов обыграл Устюгова на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион объяснил, за счёт чего Большунов обыграл Устюгова на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Победитель Олимпиады — 2010, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков объяснил, за счёт чего Александр Большунов обогнал Сергея Устюгова в финальной гонке итоги самого успешного в истории сборной России «Тур де Ски».

«Мне казалось, что Сергей Устюгов будет иметь преимущество в беге в гору. Но Саша, как показала практика, был сильнее. И я даже понимаю почему. Сергею приходилось рвать дистанцию, пытаться отыграть эти 15 секунд отставания, и он постоянно атаковал, растягивал. А Большунов — молодец: ехал сзади, не вылезал, держал нужный темп, а в конце понял, что Серёга никуда не уедет, и сам финиш выдал.

Большунов шёл так близко, что наступал на лыжи и палки Устюгову? В лыжах такое бывает. Не думаю, что Саша специально это делал. А что Большунов очень плотно шёл следом, говорит о том, что у него было много сил, он пытался идти за Сергеем шаг в шаг. Есть такой приём: пытаешься смотреть на впереди идущего гонщика и ловить каждое его движение, чтобы не отстать, как бы приклеиться к сопернику, стать с ним единым целым. И дело тут даже не в аэродинамике — в подъём она не имеет значения. Это необходимо, чтобы не сбиваться с ритма», — приводит слова Крюкова «Команда России».

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