Клебо: неправильно проводить спринтерские гонки сразу после «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал отказ от участия в соревнованиях на этапе Кубка мира, который состоится в Дрездене (Германия). Ранее стало известно, что Клебо пропустит этот этап из-за простуды.
«Мне не удалось выступить в Дрездене в прошлом году. В этом году я с самого начала решил отдать приоритет Дрездену, мне нравится концепция проведения спринта в центре города. Мне действительно это нравится, там большая аудитория. Немецкие болельщики интересуются лыжными гонками.
Думаю, подобные гонки в крупных городах вроде Дрездена важны с точки зрения развития лыжных гонок. Большое количество людей собирается у трасс, получается великолепная ТВ-картинка. Нужно отдавать приоритет таким соревнованиям.
На мой взгляд, неправильно проводить спринтерские гонки сразу после «Тур де Ски», но таков календарь в нынешнем сезоне», — цитирует Клебо NRK.
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