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Губерниев: посмотрел рейтинги «Тур де Ски» на Первом и расстроился!

Губерниев: посмотрел рейтинги «Тур де Ски» на Первом и расстроился!
Другие / Лыжный спорт 0

Комментатор Дмитрий Губерниев посетовал на недостаточный уровень популярности лыжных гонок невзирая на серьёзные успехи российских спортсменов.

«Да уж… Посмотрел рейтинги «Тур Де Ски» на Первом и расстроился. Цифры слабенькие, несмотря на блестящее выступление наших спортсменов! Лыжи надо раскручивать, рассказывать о наших героях, о Большунове, Непряевой. То, что я делал на Олимпиаде в Корее и на чемпионате мира в Австрии, и буду делать в Оберсдорфе, на чемпионате мира—2021! Надеюсь, Федерация лыжных гонок России мне поможет», — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.

Напомним, победителем минувшего мужского зачёта «Тур де Ски» стал Александр Большунов, тогда как Сергей Устюгов занял второе место. В женском зачёте лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая второе место.

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