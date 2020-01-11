Лыжница Сван выиграла спринт на этапе Кубка мира в Дрездене

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) завершился женский спринт свободным стилем. Победу одержала Линн Сван из Швеции. Второй стала словенка Анамария Лампич. Тройку сильнейших замкнула шведка Мая Дальквист.

Четвёртое место заняла американка Софи Колдуэлл. Пятый результат показала шведка Линн Сёмскар. Шестой стала Лаурин ван дер Графф из Швейцарии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дрезден, Германия

Женщины. Спринт, свободный стиль



1 Линн Сван (Швеция) — 2.31,50

2. Анамария Лампич (Словения) — +0,21

3. Мая Дальквист (Швеция) — +0,26

4. Софи Колдуэлл (США) — +0,38

5. Линн Сёмскар (Швеция) — +1,01

6. Лаурин ван дер Графф (Швейцария) — +1,72.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20.