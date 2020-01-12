Экоактивисты устроят акцию протеста во время лыжных гонок в Дрездене

Группа экологических активистов из Extinction Rebellion 12 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) проведёт акцию протеста.

«В воскресенье нас заметят. Мы поговорим с лыжниками, зрителями и организаторами. У нас будет несколько больших баннеров, а для привлечения дополнительного внимания мы исполним особый танец», — приводит слова участника акции Кристиана Блаула Expressen.

Экоактивисты выступают против того, чтобы спортсмены из Европы путешествовали на самолётах. По мнению Extinction Rebellion, лыжникам нужно начать пользоваться поездами. Кроме того, группа недовольна тем, что для соревнований произвели 3000 кубометров снега и доставили на грузовиках.

12 января на этапе Кубка мира в Дрездене состоятся мужской и женский командные спринты.