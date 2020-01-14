Устюгов: даже страшно выходить с Легковым на старт

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов подтвердили участие в «Гонке Легкова». Организатором соревнований является олимпийский чемпион, двукратный призёр чемпионата мира лыжник Александр Легков.
«Снег будет, мы с Легковым узнавали! Неугомонный чемпион Сочи-2014 Александр Легков и его команда готовят самое яркое закрытие сезона — уже ставшие традицией 10, 20 и 30 км, мастер-классы от звёзд лыжного спорта и суперспринт на 100 м! Ждем всех 14 и 15 марта на фестивале лыжного спорта «Гонка Легкова 2020» в парке-отеле «Пересвет»! — написал Шипулин в своём «инстаграме».
«Ну что, пора обыгрывать Александра Генадьевича. Даже страшно выходить с ним на старт. Мотиватор всех любителей лыжных видов спорта готовит сюрприз», — написал Устюгов.
- 14 января 2020
-
10:52
-
09:41
-
08:29
-
00:57
-
00:28
-
00:20
-
00:07
- 13 января 2020
-
23:33
-
22:47
-
22:46
-
21:53
-
21:45
-
21:31
-
21:17
-
21:05
-
20:15
-
19:54
-
19:27
-
19:04
-
18:27
-
18:07
-
17:43
-
17:36
-
16:11
-
16:01
-
15:45
-
15:20
-
14:51
-
14:27
-
14:09
-
12:38
-
11:15
-
10:46
-
09:45
- 12 января 2020
-
22:37