Устюгов: даже страшно выходить с Легковым на старт

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов подтвердили участие в «Гонке Легкова». Организатором соревнований является олимпийский чемпион, двукратный призёр чемпионата мира лыжник Александр Легков.

«Снег будет, мы с Легковым узнавали! Неугомонный чемпион Сочи-2014 Александр Легков и его команда готовят самое яркое закрытие сезона — уже ставшие традицией 10, 20 и 30 км, мастер-классы от звёзд лыжного спорта и суперспринт на 100 м! Ждем всех 14 и 15 марта на фестивале лыжного спорта «Гонка Легкова 2020» в парке-отеле «Пересвет»! — написал Шипулин в своём «инстаграме».

«Ну что, пора обыгрывать Александра Генадьевича. Даже страшно выходить с ним на старт. Мотиватор всех любителей лыжных видов спорта готовит сюрприз», — написал Устюгов.