«Летающий лыжник» Кубацки выиграл этап КМ в Германии, Климов — 11-й

Поляк Давид Кубацки одержал победу на первом старте на трамплине К-125 на 11-м этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который проходит в Титзее-Нойштадте (Германия).

Серебряным призёром стал австриец Штефан Крафт. Бронзовую медаль завоевал японец Рёю Кобаяси.

Россиянин Евгений Климов занял 11-е место. Роман Трофимов и Дмитрий Васильев не сумели квалифицироваться во вторую попытку.



Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 11-й этап. Титзее-Нойштадт, Германия

Мужчины. К-125. Первый старт

1. Давид Кубацки (Польша) – 290,1.

2. Штефан Крафт (Австрия) – 283,7.

3. Рёю Кобаяси (Япония) – 282,8…

11. Евгений Климов (Россия) – 269,7…

35. Роман Трофимов (Россия) – 112,3…

47. Дмитрий Васильев (Россия) – 91,7.