«Летающий лыжник» Кубацки выиграл этап КМ в Германии, Климов — 11-й
Поляк Давид Кубацки одержал победу на первом старте на трамплине К-125 на 11-м этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который проходит в Титзее-Нойштадте (Германия).
Серебряным призёром стал австриец Штефан Крафт. Бронзовую медаль завоевал японец Рёю Кобаяси.
Россиянин Евгений Климов занял 11-е место. Роман Трофимов и Дмитрий Васильев не сумели квалифицироваться во вторую попытку.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 11-й этап. Титзее-Нойштадт, Германия
Мужчины. К-125. Первый старт
1. Давид Кубацки (Польша) – 290,1.
2. Штефан Крафт (Австрия) – 283,7.
3. Рёю Кобаяси (Япония) – 282,8…
11. Евгений Климов (Россия) – 269,7…
35. Роман Трофимов (Россия) – 112,3…
47. Дмитрий Васильев (Россия) – 91,7.
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