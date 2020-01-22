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Устюгов ответил болельщику, назвавшему скиатлон в Оберстдорфе «его гонкой»

Устюгов ответил болельщику, назвавшему скиатлон в
Устюгов ответил болельщику, назвавшему скиатлон в Оберстдорфе «его гонкой»
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов, включённый в состав сборной на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, поделился ожиданиями от возвращения к соревнованиям. Устюгов, занявший второе место в лыжной многодневке «Тур де Ски» — 2020, пропустил этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия) в связи с рождением ребёнка. 17 января в семье Устюгова родилась дочь Кира.

Один из болельщиков написал Устюгову в «Инстаграме»: «Очень жду скиатлон в субботу. Чисто твоя гонка». На это Сергей ответил: «Хотелось бы, но круг тяжеловат. Ждём старта, скоро увидим».

Этап Кубка мира состоится в Оберстдорфе 25-26 января. В программе соревнований скиатлон и спринт классическим стилем. В общем зачёте Кубка мира Устюгов занимает третье место (845 очков), уступая соотечественнику Александру Большунову (1281) и норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо (1122).

Лыжник Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Оберстдорфе
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