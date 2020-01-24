Олимпийская чемпионка Фалла пропустит этап Кубка мира в Оберстдорфе
Олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный призёр Игр-2018, норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла из-за простуды пропустит этап Кубка мира в Оберстдорфе, который пройдёт 25-26 января. В спринте её заменит Лотта Уднес Венг.
«Важно, чтобы Майкен берегла здоровье и не пропустила слишком много соревнований. Мы ожидаем, что через неделю с ней всё будет в порядке», — приводит слова представителя пресс-службы сборной Норвегии Гро Эйде NRK.
Ранее Фалла пропустила многодневку «Тур де Ски».
В состав женской сборной Норвегии на этап в Оберстдорфе вошли Терезе Йохауг, Хейди Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Лотта Уднес Венг, Тирил Уднес Венг, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хедда Остберг Амундсен.
Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Оберстдорфе
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