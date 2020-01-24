Олимпийская чемпионка Фалла пропустит этап Кубка мира в Оберстдорфе

Олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный призёр Игр-2018, норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла из-за простуды пропустит этап Кубка мира в Оберстдорфе, который пройдёт 25-26 января. В спринте её заменит Лотта Уднес Венг.

«Важно, чтобы Майкен берегла здоровье и не пропустила слишком много соревнований. Мы ожидаем, что через неделю с ней всё будет в порядке», — приводит слова представителя пресс-службы сборной Норвегии Гро Эйде NRK.

Ранее Фалла пропустила многодневку «Тур де Ски».

В состав женской сборной Норвегии на этап в Оберстдорфе вошли Терезе Йохауг, Хейди Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Лотта Уднес Венг, Тирил Уднес Венг, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хедда Остберг Амундсен.